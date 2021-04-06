Кулеба – об эскалации агрессии России: Москва тестирует Вашингтон

Россия прибегла к эскалации ситуации на востоке Украины в частности для того, чтобы "протестировать" США и Запад и послать им сигнал о своей вседозволенности.

Кроме того, это сигнал для Украины, попытки ее запугать и сделать более сговорчивой на переговорах. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Liberation, передает "Интерфакс-Украина".

"Москва тестирует Вашингтон, это одна из их целей. И я доволен тем, как Соединенные Штаты проходят этот тест. Только на прошлой неделе провели беседы министры иностранных дел наших стран, министры обороны, руководители штабов, советник президента США по вопросам национальной безопасности и руководитель Офиса президента Украины, а в конце недели провели разговор и президенты Украины и США", – сказал глава МИД.

Он отметил, что впервые в истории за такой короткий промежуток времени произошел "такой насыщенный многоуровневый контакт между Украиной и США".

Также россияне используют эскалацию как способ укрепить свои позиции в "нормандском" формате, считает министр.

"Кроме того, это сигнал странам Запада в целом, своеобразный ответ, в том числе и на санкции против Москвы из-за дела Алексея Навального. Месседж Кремля: что бы вы ни делали, мы делаем и будем делать все, что захотим. Поэтому все, что сейчас происходит, на самом деле гораздо шире, чем вопрос Украины", – указал Кулеба.

Он также сказал, что сейчас речь идет о наиболее масштабной и системной эскалации с момента нападения на украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Но это было столкновение между кораблями ВМС ВС Украины и российскими кораблями, которое произошло в одной конкретной географической точке. Сегодня же угроза охватывает почти всю границу между Украиной и Россией, что делает ситуацию более опасной", – пояснил министр.

По его мнению, "нормандского" формата достаточно для стабилизации ситуации "такой, какая она есть". Однако, сказал Кулеба, для реальных результатов в урегулировании конфликта нужна или более активная позиция Франции и Германии в "нормандских" переговорах, или дополнительный фактор за пределами этого формата.

По его словам, нужна "сила, которая способна придать дополнительный импульс процессу и изменить текущий статус-кво".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба метко ответил на обращение российского коллеги Сергея Лаврова к Берлину и Парижу с призывом "безотлагательно привести в чувство" Киев по теме Донбасса.