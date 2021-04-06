Кулеба – про ескалацію агресії Росії: Москва тестує Вашингтон

Росія вдалася до ескалації ситуації на сході України зокрема для того, щоб "протестувати" США та Захід і послати їм сигнал про свою вседозволеність.

Окрім того, це сигнал для України, спроби її залякати і зробити більш поступливою на переговорах. Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому виданню Liberation, передає "Інтерфакс-Україна".

"Москва тестує Вашингтон, це одна з їхніх цілей. І я задоволений тим, як Сполучені Штати проходять цей тест. Тільки минулого тижня провели бесіди міністри закордонних справ наших країн, міністри оборони, керівники штабів, радник президента США з питань національної безпеки і керівник офісу президента України, а наприкінці тижня провели розмову і президенти України та США", – сказав глава МЗС.

Він зазначив, що вперше в історії за такий короткий проміжок часу стався "такий насичений багаторівневий контакт між Україною та США".

Також росіяни використовують ескалацію як спосіб зміцнити свої позиції в "нормандському" форматі, вважає міністр.

"Окрім того, це сигнал країнам Заходу загалом, своєрідна відповідь, зокрема й на санкції проти Москви через справу Олексія Навального. Меседж Кремля: що б ви не робили, ми робимо й будемо робити все, що захочемо. Тому все, що зараз відбувається, насправді набагато ширше, ніж питання України", – вказав Кулеба.

Він також сказав, що зараз ідеться про найбільш масштабну і системну ескалацію з моменту нападу на українські військові кораблі в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

"Але це було зіткнення між кораблями ВМС ЗС України і російськими кораблями, яке сталося в одній конкретній географічній точці. Сьогодні ж загроза охоплює майже весь кордон між Україною і Росією, що робить ситуацію більш небезпечною", – пояснив міністр.

На його думку, "нормандського" формату досить для стабілізації ситуації "такою, яка вона є". Однак, сказав Кулеба, для реальних результатів у врегулюванні конфлікту потрібна або більш активна позиція Франції та Німеччини в "нормандських" переговорах, або додатковий фактор за межами цього формату.

За його словами, потрібна "сила, яка здатна надати додаткового імпульсу процесу і змінити поточний статус-кво".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба влучно відповів на звернення російського колеги Сергія Лаврова до Берліна і Парижа із закликом "невідкладно привести до тями" Київ щодо теми Донбасу.