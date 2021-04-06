Кулеба метко ответил на призыв Лаврова "привести в чувство" Киев по теме Донбасса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на обращение российского коллеги Сергея Лаврова к Берлину и Парижу с призывом "безотлагательно привести в чувство" Киев по теме Донбасса.

Как сообщает ТАСС, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Лавров заявил, что каждый раз, когда встречается "нормандский формат" на уровне лидеров, представителей или сотрудников внешнеполитических ведомств, "мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство".

"А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", – добавил он.

В свою очередь, Кулеба написал в Twitter, что "последняя неделя показала: все партнеры Украина прекрасно видят, что в себя надо приводить РФ".

"Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают позитивно", – подчеркнул он.

По словам Кулебы, попытка России навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась, остались только "громкие заявления для телезрителей в РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО предостерегли Россию от эскалации в Украине и у ее границ.