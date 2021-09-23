Кулеба объяснил, нужен ли разрыв дипотношений с РФ: лозунг красивый, но пользы ноль

Украине нет смысла сейчас расторгать дипломатические отношения с Россией даже на фоне проведения на временно оккупированных территориях выборов в Государственную думу РФ. Этот вопрос можно было поднимать еще в 2014 году, в начале российской агрессии.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 22 сентября, в комментарии журналистам телеканала "ДОМ". На данном этапе МИД инициировать подобный шаг не будет, указал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Кулебы, чтобы вернуться к вопросу прекращения любых дипотношений с РФ, "должно произойти что-то мегакатастрофическое".

"Потому что разрыв дипломатических отношений – это высшая мера наказания", – заявил он.

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Министр пояснил, что пользы для Украины сейчас от этого не будет. Кроме того, фактически страна и так прекратила отношения с государством-агрессором.

"Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений де-факто практически нет, а идти просто так устраивать шоу и их разрывать – это не разумный шаг", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Также он указал на то, что РФ как страна-оккупант грубо нарушает свои обязанности, проводя выборы на украинской территории. Факты нарушений фиксируются и в будущем Кремль должен ответить.

Организованное Россией голосование Кулеба назвал бутафорией. В то же время эти выборы не имеют значения непосредственно для регионов Украины, временно подконтрольным оккупантам, сказал министр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он затронул в том числе темы оккупации Крыма и Донбасса. Детально о речи президента – читайте в материале по ссылке.