Кулеба – о наращивании войск РФ у Украины: не дождетесь, мы не боимся угроз Москвы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия значительно нарастила количество военной техники у Украины, однако страну этим не запугать. Он выразил надежду, что дипломатические меры помогут предотвратить эскалацию, а "красной линией" станет госграница.

Об этом глава МИД сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Его слова цитирует "РБК-Украина".

"Красная линия Украины – это государственная граница. Если Россия пересекает ее, тогда она должна получить последствия. Все действия направлены на то, чтобы демотивировать РФ к обострению", – отметил он.

Кулеба на встрече с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы Twitter Dmytro Kuleba

В Twitter министр подчеркнул, что рад приветствовать в Киеве балтийских коллег и друзей на фоне эскалации страной-агрессором ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вдоль границы. Кулеба на встрече обратился к России, заявив: "Не дождетесь, мы не боимся".

"Мы непреклонны в нашем единстве на фоне угроз Москвы", – ответил он на наращивание российских войск и техники у украинской границы.

Отметим: президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна ищет способы, чтобы помочь Украине, учитывая вызванную Россией эскалацию на востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив, помимо прочего, шаги для сдерживания агрессивных действий России.