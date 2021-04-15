Кулеба – про нарощування військ РФ біля України: не дочекаєтеся, ми не боїмося погроз Москви

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія значно наростила кількість військової техніки біля України, проте країну цим не залякати. Він висловив сподівання, що дипломатичні заходи допоможуть запобігти ескалації, а "червоною лінією" стане держкордон.

Про це очільник МЗС сказав на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії та Литви. Його слова цитує "РБК-Україна".

"Червона лінія України – це державний кордон. Якщо Росія пересікає його, тоді вона має понести наслідки. Усі дії спрямовані на те, щоб демотивувати РФ до загострення", – зазначив він.

Кулеба на зустрічі з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії та Литви Twitter Dmytro Kuleba

У Twitter міністр підкреслив, що радий вітати в Києві балтійських колег і друзів на тлі ескалації країною-агресором ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і вздовж кордону. Кулеба на зустрічі звернувся до Росії, заявивши: "Не дочекаєтеся, ми не боїмося".

"Ми непохитні в нашій єдності на тлі погроз Москви", – відповів він на нарощування російських військ і техніки біля українського кордону.

Зауважимо: президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна шукає способи, щоб допомогти Україні, зважаючи на спричинену Росією ескалацію на сході.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Кулеба провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, обговоривши, крім іншого, кроки для стримування агресивних дій Росії.