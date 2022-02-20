Кулеба – о Мюнхенской конференции по безопасности: мир однозначно на стороне Украины, и не только на словах

Западный мир демонстрирует однозначную поддержку Украины на фоне эскалации со стороны России, причем не только на словах, но и действиями. Несмотря на обострение на Донбассе и длительную российскую агрессию против нашего государства, дипломатия продолжает работать.

Такое убеждение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя выступления европейских и американских политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 18-20 февраля. Мнением он поделился в эфире канала "Украина 24".

"Главная новость из Мюнхена, главное впечатление – мир однозначно на стороне Украины. Не только на словах, но и в делах. И это ключевое", – подчеркнул глава МИД.

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Он отметил, что в ситуации вокруг Украины до сих пор видит окно для дипломатии. Последняя, уверен министр, может сработать и остановить негативный сценарий.

"Мы видим, что происходит на фронте, что делает Россия, но дипломатия продолжает работать", – подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что украинское руководство скоординировало со своими ключевыми партнерами шаги, которыми будут контролировать и предупреждать действия России.

В этом контексте планируется встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также будут проходить телефонные разговоры с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

"Украина устами нашего президента озвучила инициативу созыва саммита постоянных членов ООН… Мы будем делать все, чтобы держать Россию на дипломатическом треке", – заверил Кулеба.

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