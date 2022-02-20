Кулеба – о Мюнхенской конференции по безопасности: мир однозначно на стороне Украины, и не только на словах
Западный мир демонстрирует однозначную поддержку Украины на фоне эскалации со стороны России, причем не только на словах, но и действиями. Несмотря на обострение на Донбассе и длительную российскую агрессию против нашего государства, дипломатия продолжает работать.
Такое убеждение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя выступления европейских и американских политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 18-20 февраля. Мнением он поделился в эфире канала "Украина 24".
"Главная новость из Мюнхена, главное впечатление – мир однозначно на стороне Украины. Не только на словах, но и в делах. И это ключевое", – подчеркнул глава МИД.
Он отметил, что в ситуации вокруг Украины до сих пор видит окно для дипломатии. Последняя, уверен министр, может сработать и остановить негативный сценарий.
"Мы видим, что происходит на фронте, что делает Россия, но дипломатия продолжает работать", – подчеркнул Кулеба.
Министр добавил, что украинское руководство скоординировало со своими ключевыми партнерами шаги, которыми будут контролировать и предупреждать действия России.
В этом контексте планируется встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также будут проходить телефонные разговоры с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.
"Украина устами нашего президента озвучила инициативу созыва саммита постоянных членов ООН… Мы будем делать все, чтобы держать Россию на дипломатическом треке", – заверил Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 февраля на конференции в Мюнхене выступил президент Украины Владимир Зеленский. Участники мероприятия приветствовали его стоя.
Он отметил, что Украина готова вести переговоры во всех возможных форматах по установлению мира на Донбассе. Также Зеленский инициировал саммит государств-участников Будапештского меморандума.