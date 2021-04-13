Кулеба назвал три главные задачи для защиты Украины от агрессии России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для обеспечения защиты Украины от российской угрозы нужно выполнить три главные задачи. Самая главная из них – дать понять России, что любая вооруженная эскалация против нашего государства приведет к "тяжелым последствиям".

По его словам, стране-агрессору важно донести конкретные объяснения таких последствий. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вторая задача – это укрепление обороноспособности Украины, Вооруженных сил во взаимодействии с нашими партнерами. И третья – максимально углубленное взаимодействие между разведывательными органами – нашими и партнеров, в частности из стран НАТО для того, чтобы максимально лучше владеть ситуацией и понимать намерения РФ", – перечислил Кулеба.

По мнению главы МИД, Россия прибегает к прямым угрозам Украине, когда делает заявления о том, что вступление нашего государства в НАТО якобы приведет к "развалу страны".

"Это новый элемент в информационной работе Российской Федерации. Ранее к такому прибегали лишь "герои" их безумных ток-шоу и пропагандисты. Сейчас мы слышим от российских официальных лиц прямые угрозы, и безусловно, это не остается незамеченным, и является доказательством серьезности намерений России", – подчеркнул министр.

По его убеждению, даже само существование Украины как независимого европейского государства является провокацией для РФ. Он напомнил, что в 2014 году страна в соответствии с законодательством была внеблоковым государством, что никоим образом не остановило агрессора.

"Тот, кто ищет поводы, безусловно постоянно будет их искать, а мы должны искать свою безопасность и усиленную обороноспособность... Я убежден, что Украина будет членом НАТО, но это не тот вопрос, который будет решен в ближайшие недели или месяцы", – подчеркнул Кулеба.

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