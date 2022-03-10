Кулеба на переговорах в Анталье потроллил Лаврова: у него есть его последний iPhone, но это уже другая история

В четверг, 10 марта, состоялась встреча главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Переговоры продолжались около полутора часов и не принесли желаемого для нашей страны результата.

Во время брифинга после встречи Кулеба потроллил оппонента. Когда у него спросили о конкретном алгоритме действий, на какие стороны готовы пойти после разговора, он сказал: "Во время встречи я сделал очень простое предложение. У нас всех есть с собой смартфоны. У министра Лаврова есть его последний iPhone, но это уже другая история".

Глава украинского МИД также добавил, что он может позвонить президенту, премьер-министру или любому из команды и может дать 100-процентную гарантию, что они согласуют работу гуманитарных коридоров.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что Кулеба по итогам переговоров с Лавровым заявил, что ультиматумы Кремля отброшены, а Украина не сдастся.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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