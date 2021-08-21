Кулеба: мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма

Смысл проведения саммита Крымской платформы, который состоится 23 августа, заключается в консолидации международной позиции по увеличению давления на Россию и конечной деоккупации полуострова. Это выведет страну-агрессора с "тупика" и из Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода". По его словам, Крымская платформа "поможет составлять такие комбинации, при которых Россия пойдет на уступки".

"Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма. Это же политика. И есть два выбора всегда в политике: либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть". Вот и все! Это стратегия, проверенная историей", – отметил Кулеба.

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Он выразил уверенность, что когда имеешь системную работу ключевых игроков, направленную на одну конкретную цель – освободить оккупированную территорию, то, в конце концов, это даст свой результат.

Также Кулеба отметил, что саммит собрал много участников, важных и равнозначных с точки зрения дальнейшей работы Крымской платформы.

"Я могу обещать, что мы вместе с партнерами будем системно работать над тем, чтобы платформа была эффективной. И тот факт, что эти участники будут на саммите, подтверждает, что есть с кем работать. И тот факт, что у нас будет содержательная "Крымская декларация", подтверждает, что эти участники готовы брать на себя обязательства, предпринимать конкретные шаги", – подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что в России расширили список украинских граждан, которые попали под ограничения. В частности, санкции ввели и против Дмитрия Кулебы. Он решил,что таким образом агрессор решил отомстить министру за "Крымскую платформу", хотя обычно, когда страны вводят определенные ограничения, таких высокопоставленных дипломатов они не трогают.

"Но здесь их совершенно допекло... Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", – отметил министр.

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