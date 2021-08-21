В Украину прибыл премьер Грузии: подробности визита
В субботу, 21 августа, в Международном аэропорту Львова приземлился самолет с грузинской делегацией во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Иностранные политики примут участие в саммите Крымской платформы, а также проведут ряд встреч на государственном уровне.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Он указал, что Гарибашвили примет участие в мероприятиях во Львове, а уже оттуда вместе с ним они отправятся на основные встречи в столице.
"Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров", – заметил украинский премьер, подчеркнув взаимные интересы и сотрудничество сторон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
участие в первом саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа, примут официальные представители 44 стран, 15 из них - лично главы республик.
Президент Владимир Зеленский объяснил, для чего создана Крымская площадка, где на международном уровне будут перманентно подниматься вопросы оккупированного полуострова.
Американский лидер Джо Байден отказался приехать на саммит Крымской платформы, но отправил вместо себя представителя правительства Белого Дома.