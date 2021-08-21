В Украину прибыл премьер Грузии: подробности визита

В субботу, 21 августа, в Международном аэропорту Львова приземлился самолет с грузинской делегацией во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Иностранные политики примут участие в саммите Крымской платформы, а также проведут ряд встреч на государственном уровне.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Он указал, что Гарибашвили примет участие в мероприятиях во Львове, а уже оттуда вместе с ним они отправятся на основные встречи в столице.

"Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров", – заметил украинский премьер, подчеркнув взаимные интересы и сотрудничество сторон.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

участие в первом саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа, примут официальные представители 44 стран, 15 из них - лично главы республик.