Последняя страна НАТО присоединилась к Крымской платформе: "представителя" Крыма не позвали

Албания примет участие в саммите Крымской платформы. Она стала последней страной НАТО, которая подтвердила свое присутствие на мероприятии.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на дипломатический источник. Саммит состоится 23 августа.

"Свое участие в Крымской платформе подтвердила Албания. Таким образом, на саммите 23 августа будут присутствовать все 30 членов НАТО", – подтвердил собеседник издания.

Однако не уточняется, кто именно представит страну на мероприятии.

Вместе с тем, Украина отказала в участии в саммите "руководителю рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ" Александру Молохову. Как сообщает "ТАСС", "представитель" полуострова пожаловался, что зарегистрировался на саммит, согласно всем правилам, однако ответа не получил.

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"Я не удивлен, я предполагал, что что-то подобное произойдет, но мне казалось, что они не будут отмалчиваться, что они публично выступят, что это не формат, скажут "Молохов – самозванец", но они решили отмолчаться", – отметил он.

Молохов также отметил, что хотел поучаствовать в Крымской платформе с целью "донести правду, что происходит в Крыму, никто не хочет возвращаться туда, где они были".

Крымская платформа – дипломатическая инициатива Украины, в перспективе – международный координационный механизм для возвращения крымского вопроса в повестку дня и способствования возвращению контроля над Крымом Украине.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Крымской платформе примут участие 44 страны. Государства будут представлены на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов.

В частности, участие в саммите во время официального визита в Киев в августе примет польский президент Анджей Дуда. Кроме того, он будет участником празднования Дня Независимости Украины.

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