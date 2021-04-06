Кулеба влучно відповів на заклик Лаврова "привести до тями" Київ на тему Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на звернення російського колеги Сергія Лаврова до Берліна і Парижа із закликом "невідкладно привести до тями" Київ на тему Донбасу.

Як повідомляє ТАСС, на пресконференції за підсумками переговорів з главою МЗС Індії Лавров заявив, що кожен раз, коли зустрічається "нормандський формат" на рівні лідерів, представників або співробітників зовнішньополітичних відомств, "ми не бачимо енергійних дій з боку наших французьких і німецьких колег щодо приведення української сторони до тями".

"А зараз вже занадто багато свідчень того, що це потрібно зробити невідкладно", – додав він.

У свою чергу, Кулеба написав у Twitter, що "останній тиждень показав: усі партнери України чудово бачать, що до тями треба приводити РФ".

"Вони вже це роблять. Виваженість України, навпаки, відзначають позитивно", – підкреслив він.

За словами Кулеби, спроба Росії нав’язати Україні образ "агресора" вже провалилася, залишилися лише "гучні заяви для телеглядачів у РФ".

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