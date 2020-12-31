Кулеба: Лавров завел "нормандский формат" в медикаментозный сон

Сейчас формат "нормандских переговоров" не исчерпал себя, но по вине руководства Министерства иностранных дел Росии находится в "медикаментозном сне".

Такое мнение в интервью ТСН озвучил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что ответственность за замораживание встреч на уровне главных дипломатов государств "нормандской четверки" полностью лежит на его российском коллеге Сергее Лаврове.

"Нет, это не тупик. Был первый год, когда все ехали по очень быстрой дороге и были достигнуты конкретные результаты, но затем Российская Федерация рядом своих действий превратила хайвей в раздолбанный путь, которым очень трудно приходится ехать, да еще и с максимальной осторожностью, чтобы не оторвать колесо", – объяснил свое мнение Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что Украина не отступится от реализации главных целей – мира в Украине, восстановления территориальной целостности. К тому же, требовать этого необходимо непосредственно у виновников войны на востоке – у России.

"На уровне министров иностранных дел он (формат. – Ред.) жив, но находится в медикаментозном сне. И в этот медикаментозный сон его ввело Министерство иностранных дел РФ", – подытожил главный украинский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча советников глав стран "нормандской четверки" может состояться уже в январе 2021. Кроме того, он заверил, что работа по организации этих переговоров ведется непрерывно.