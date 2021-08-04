Кулеба и Ермак прибыли в США для подготовки визита Зеленского: с кем проведут переговоры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в США для подготовки визита Владимира Зеленского. Он состоится 30 августа.

Об этом Кулеба сообщил в Facebook. По его словам, Зеленский будет вторым после канцлера Германии Ангелы Меркель лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Джо Байдена.

Кулеба и Ермак планируют встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном, советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, американскимисенаторами и аналитиками.

"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", – заверил глава МИД.

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Он напомнил, что Зеленский поедет в США в "сильной позиции" – сразу после учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков представителей стран-партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что на переговорах Байден и Зеленский обсудят вопросы безопасности, в том числе энергетической, а также вопросы реформ, в частности, правосудия.