Кучма виновен в бедах Украины. Если он не станет изгоем, танки Путина будут на наших границах вечно
Считаю, что Кучма виновен во многих бедах страны, он лично приложил немало усилий для того, чтобы Украине пришлось лишний раз отстаивать перед Россией свою независимость.
Помните, как у Кучмы спросили: "Путин – убийца?" Он тогда съехал на мягких лапах: мол, отвечать не будет, так как, возможно, ему придется садиться за стол переговоров с российским президентом.
Может наступило время уже подумать, почему Россия так любит Кучму как переговорщика? Ответ понятен.
Кто от Украины подписывал Будапештский меморандум, который де-факто и де-юре признан ничтожным? Леонид Кучма.
Кто от Украины подписывал эти гнусные Минские соглашения, затянувшие нас в трясину нового этапа войны с Россией? Кучма.
Именно этот человек давал Путину завышенные обещания в период своего правления, а в это время его зять Виктор Пинчук осваивал многомиллиардные рынки в РФ для своих труб. Большинство украинских компаний квот не получали, а вот зятю Кучмы везло в этом смысле больше. Мог ли Кучма лоббировать родственника, не уступив в чем-то Путину? Без шансов.
Считаю ли я Кучму предателем? Да. Но, к сожалению, за это его не посадить. Его даже не удалось привлечь к ответственности за соучастие в убийстве Георгия Гонгадзе, и совершение множества других преступлений, вскрывшихся в ходе кассетного скандала. Я уверен, что именно Кучма дал указание убить Гию, а миллиарды Пинчука позволили ему избежать наказания.
Это все стоит забыть и простить? Не согласен. Если Кучму нельзя посадить, общество должно проявить гражданскую сознательность и объявить его предателем и изгоем. Иначе, благодаря вот таким вот кучмам танки путиных постоянно будут стоять у наших границ.
Фу, ненавижу