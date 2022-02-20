Считаю, что Кучма виновен во многих бедах страны, он лично приложил немало усилий для того, чтобы Украине пришлось лишний раз отстаивать перед Россией свою независимость.

Помните, как у Кучмы спросили: "Путин – убийца?" Он тогда съехал на мягких лапах: мол, отвечать не будет, так как, возможно, ему придется садиться за стол переговоров с российским президентом.

Может наступило время уже подумать, почему Россия так любит Кучму как переговорщика? Ответ понятен.

Кто от Украины подписывал Будапештский меморандум, который де-факто и де-юре признан ничтожным? Леонид Кучма.

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Кто от Украины подписывал эти гнусные Минские соглашения, затянувшие нас в трясину нового этапа войны с Россией? Кучма.

Именно этот человек давал Путину завышенные обещания в период своего правления, а в это время его зять Виктор Пинчук осваивал многомиллиардные рынки в РФ для своих труб. Большинство украинских компаний квот не получали, а вот зятю Кучмы везло в этом смысле больше. Мог ли Кучма лоббировать родственника, не уступив в чем-то Путину? Без шансов.

Считаю ли я Кучму предателем? Да. Но, к сожалению, за это его не посадить. Его даже не удалось привлечь к ответственности за соучастие в убийстве Георгия Гонгадзе, и совершение множества других преступлений, вскрывшихся в ходе кассетного скандала. Я уверен, что именно Кучма дал указание убить Гию, а миллиарды Пинчука позволили ему избежать наказания.

Это все стоит забыть и простить? Не согласен. Если Кучму нельзя посадить, общество должно проявить гражданскую сознательность и объявить его предателем и изгоем. Иначе, благодаря вот таким вот кучмам танки путиных постоянно будут стоять у наших границ.

Фу, ненавижу