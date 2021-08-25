Кучма уклонился от вопроса, считает ли Путина убийцей, и назвал две свои ошибки

Второй президент Украины Леонид Кучма уклонился от ответа, прямо не назвав главу РФ Владимира Путина убийцей. Также он сказал, что не нужно задавать такой вопрос действующему главе нашего государства.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". Кучма отметил, что не нужно провоцировать тех, кто будет вести дальнейшие переговоры с Путиным. Он добавил, что уже сложилась народная примета на передовой: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют

"Цена эффектного оскорбления будет реальной, причем заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день", – говорил Кучма.

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По его словам, "убийцей" можно называть кого-то только в лицо, а не бросаться такими словами.

"Напомню, что, назвав Путина убийцей, Байден (президент США – Ред.) почти одновременно пригласил его на встречу, где приветливо разговаривал и жал руку. У нас такой возможности не будет", – подчеркнул он.

Также Кучма сказал, что за 10 лет его президентства было сделано немало ошибок. Он напомнил, что после развала СССР страна была в кризисной ситуации, но Украина справилась и поднялась. Однако он назвал две свои главные ошибки.

"Первая – это нашпигованисть нашего политикума остатками московской агентуры – и прямых "гэбистов", и агентов влияния. Я даже представить не мог, сколько "закладок" (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура", – сказал он.

Второй ошибкой Кучма назвал то, что недооценил потенциал украинского гражданского общества.

"Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана", – признал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кучма сказал, что самым большим врагом нашей страны является раздор украинцев. Также он назвал причины оккупации Крыма и войны на Донбассе.