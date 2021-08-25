Кучма назвал 'главного врага' Украины и рассказал, почему началась война на Донбассе

Второй президент Украины Леонид Кучма сказал, что самым большим врагом нашей страны является раздор украинцев. Также он назвал причины оккупации Крыма и войны на Донбассе.

По мнению Кучмы, неспособность украинцев быть вместе в решающий момент является главным врагом Украины. Об этом рассказал в интервью "Украинской правде".

"Но мне хочется верить, что сейчас, на этом историческом этапе, мы с этим врагом справимся. Сегодня нация консолидирована в главных вещах. А с внешними врагами разобраться возможно, только когда мы вместе", – сказал он.

Кучма отметил, что оккупация Крыма временная и Украина вернет свой полуостров. Однако против оккупантов нужно бороться.

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"Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась том, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению", – пояснил второй президент.

Кучма добавил, если бы украинцы не стали сопротивляться, то Украины не стало бы.

"Могли сложить оружие и пятиться до Збруча (река на западе страны – Ред.). И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с новым обращением к украинцам. В нем он назвал главную "ошибку" за 30 лет независимости страны.