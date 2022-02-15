Кучма, Кравчук и Ющенко обратились к подписантам Будапештского меморандума: докажите свою силу и помогите тем, кто вам поверил

Первый, второй и третий президенты Украины – Леонд Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – вместе обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума из-за угрозы со стороны РФ. Они требуют, чтобы США и Великобритания предприняли шаги, которые помогут остановить российскую агрессию.

Обращение трех экс-лидеров Украины было опубликовано на официальном сайте Леонида Кучмы. В нем бывшие президенты попросили помочь Украине и доказать, что Будапештский меморандум "не был обычным обманом".

"Реально, действительно помогите тем, кто вам когда-нибудь поверил. Скажите наконец-то те слова, которые заставят его (агрессора – Россию – Ред.) задуматься, а не насмешливо улыбаться", – говорится в документе.

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Кравчук, Кучма и Ющенко напомнили, что Россия еще в 2014 разрушила территориальную целостность нашей страны, оккупировав Крым и часть Донбасса. Теперь же она стянула свои войска к украинским границам, создав угрозу дальнейшего военного вторжения.

В этой ситуации, отметили экс-президенты, Украина слышит от подписывавших в 1994-м Будапештский меморандум государств только "призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно быстрее" и "устрашающие предупреждения о вторжении как не сегодня, так завтра".

Они считают, что сейчас США и Великобритания должны "доказать свою настоящую силу" и гарантировать, как и обещали, безопасность Украины. Сегодня – решающий момент, когда это можно сделать, чтобы доказать, что "сила – не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать собственное слово".

Напомним: 5 декабря 1994 был подписан Будапештский меморандум – международное соглашение о неядерном статусе Украины. Под ним стояли подписи тогдашних лидеров Украины, США, России и Великобритании.

В документе говорилось, что, в обмен на обязательства Киева отказаться от всего ядерного вооружения, Россия, США и Британия обязуются уважать украинские суверенитет и территориальную целостность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Великобритания готова участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе со странами, которые подписали Будапештский меморандум в 1994 году.