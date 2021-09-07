Непонятное стремление главы Кремля давать неточные исторические оценки и ссылаться на несуществующие исторические события уже давно известны. Они уже стали даже предметом иронии. Однако глава РФ очень хорошо понимает, насколько важна требуемая историческая компоновка для продвижения идеи "русского мира" у себя в стране, а главное за рубежом. Но подходит время дать короткое обозрение всех этих искривленных трактовок исторических фактов и просто выдумок.

В свое время президент РФ начал с того, заявив, что СССР мог победить нацистскую Германию и без Украины, намекая на решающий вклад в великую победу над гитлеровцами именно россиян. Тогда пришлось привести Кремлю статистику последствий Второй мировой войны для Советского Союза. Из 20 млн. погибших советских людей, почти 10 млн. составило население Украины. Среди 26 млн. демографических потерь СССР – более 13 млн. это Украина. Так что украинский вклад в победу куда весомее. Далее Москва стала навязывать нарратив, что украинский народ имел наибольшее количество коллаборационистов в рядах Вермахта и частей СС. После внимательного изучения вопроса оказалось, что русских в подразделениях Вермахта было в шесть-семь раз больше, чем украинцев. Что касается частей СС, то Москва постоянно выпячивала дивизию "Галичина", которая формировалась как общевойсковое подразделение и таким, кстати, закончила войну в мае 1945 г. в отличие от 1-й и 2-й русских дивизий СС, дивизии СС "Русланд" и 15-го казачьего корпуса СС. Таким образом, русских в подразделениях СС было более чем в пять раз больше, чем украинцев, а учитывая, что "Галичина" закончила войну как общевойсковое подразделение, то ее бойцы не подвергались международным преследованиям в соответствии с решениями Нюрнбергского трибунала в отличии от солдат русских дивизий СС.

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Далее Кремль заявил, что не только в Украине голодали в период 1932-33 гг., упоминая и свои территории. Напомню, что во время Голодомора в Украине погибло 7 млн. человек, а на территории РФ голод был только в районах, где украинцы составляли значительный процент населения. На Кубани среди умерших от голода было 70% украинцев. После Голодомора там не осталось ни одной украинской школы или библиотеки, при том, что до трагедии украинцы составляли почти две третьих населения края. Рядом, в Ставрополье украинцы составляли почти треть населения, как и на Дону, и Центральном Черноземном районе РФ, а погибло их куда больше от всех потерь местного населения. После голода 1932-33 гг. количество украинцев сократилось в этих регионах России в три раза, и после этого они стали маргинальным меньшинством.

Два с половиной года назад глава Кремля заявил, что РФ уничтожит коронавирус, как когда-то русские уничтожили печенегов и половцев. Пришлось Москве напомнить, что печенегов уничтожили как раз половцы. А с половцами русские (рязанцы) сражались всего один раз, да и то без определенной победы. Что касается побед над печенегами и половцами Киевских и Черниговских князей, то они к современным русским не имеют никакого отношения несмотря на статью президента РФ "Об историческом единстве русского и украинского народов". Ведь рязанцы, как и все остальные русские по происхождению из фино-угров с добавлением славянского элемента, в данном случае вятичей, прибывших, как кривичи и словене на территорию современной России из Польши лишь в 8-м ст., смешавшись с местными неславянскими племенами. Таким образом, население Киевского и Черниговского княжеств, как и Переяславского, Галицкого, Владимир-Волынского было исконно славянским и относилось к потомкам первых славян - антов и склавинов, которые жили на этих территориях от самого своего существования. Итог очень прост – украинцы и русские очень разные народы, а близкие они только географически. Нам нет интереса присваивать кокошник, косоворотку, балалайку или баню как атрибуты финно-угорской культуры. Она не лучше и не хуже нашей, она просто совсем другая.

Ну и, наконец, заявление главы российского МИД-а Лаврова о присвоении Киевом общей истории. Это о решении президента Украины праздновать крещение Киева и Руси в 988 г. как начало Украинской государственности. Кремлю приходится напоминать, что он к этому событию не имеет никакого отношения, так как Москва была основана только в 1147 г., тогда как Киев в 482 г. Регион вокруг Москвы-реки принимает учение Христа только через 200 лет после Киева. А Великому Киевскому князю Владимиру пришлось подавлять антихристианские восстание в Новгороде, Белозере, других районах, где проживали русские, которые предпочитали вере Христа идолопоклонничество.

Ну и вишенка на торте: последнее заявление главы Кремля, что Россия воевала со шведами во время Семилетней войны. Президент заявил об этом на встрече со школьниками во Владивостоке. Десятилетний мальчик поправил главу РФ, сказав, что со шведами война называлась Северной. Напомню, эта война длилась с 1700 до 1721 г., а Семилетняя была через несколько десятилетий и с Пруссией. Глава РФ поблагодарил ученика за подсказку в таком простом вопросе, но кто подскажет Кремлю об опасных исторических оценках, которые постоянно даются Москвой для реализации своей агрессивной политики по отношению к своим соседям – нам украинцам? Это вопрос куда посложнее.

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