'Крымскую платформу' за 6,8 млн организовал ФЛП из Киева. Документ

Организацией крупного саммита "Крымская платформа" займется физическое лицо-предприниматель Игорь Малахов из Киева. Всего будет выделено почти 6,8 млн гривен из государственного бюджета.

Смету саммита в Facebook опубликовал правозащитник Денис Ярославский. Согласно документу, самые крупные затраты выделят на "Разработку проекта декорирования" – 312 тысяч грн, "Создание интерактивных цифровых фотозон" – 615 тысяч грн, "Интерактивный портал "Письма в Крым" – 454 тысячи грн, "Мультимедийная галерея "Символы Крыма" – 951 тысяча грн, "Мультимедийный куб "Наше сердце с Крымом" и "Музыкальный анимационный клип "Крым" – 450 тысяч грн.

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"Скорее всего, я не тем занимаюсь. Деньги по факту за воздух, цифры из головы и проверить их невозможно", – отметил Ярославский.

Украина начала процесс по деоккупации Крыма, запуская его в рамках нового международного саммита "Крымская платформа". Мероприятие запланировано провести накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2021 года.

23 августа народные депутаты созвали внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное "Крымской платформе". Для этого в парламенте собрали 156 подписей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крымской платформе примут участие 44 стран. Государства будут представлены на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов.