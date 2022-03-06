Крымские татары в Чонгаре устроили митинг с требованием деоккупации Крыма. Видео

В воскресенье, 6 марта, в Чонгаре, последнем селе на трассе Харьков – Симферополь перед временно оккупированным Крымом крымские татары вышли на митинг с требованием деоккупации полуострова. Люди несли крымскотатарские и украинские флаги и пели гимн Украины.

Соответствующее видео появилось в Telegram "Новости Вооруженных сил". Участники митинга скандировали "Слава Украине", "Путин – ху**о", "Русский корабель, иди на**й".

Напомним: жители города Новая Каховка на Херсонщине, который оказался заблокирован российскими захватчиками, 6 марта вышли на очередной митинг против оккупантов. Люди с украинскими флагами устроили им бунт, скандируя знаменитую фразу "Русский корабль, иди на***".

Видео дня

В частности, новокаховцы колонной двинулись по центральной улице к мэрии, которую захватили российские военные.

Также на митинги стали выходить жители Купянска и требовать от оккупантов убираться из их города. Люди несли флаги Украины, пели государственный гимн, скандировали "Купянск – это Украина" и бросались на автомобили врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежедневно по всему миру проходят акции протеста и митинги в поддержку Украины. Местные жители, иностранцы и наши соотечественники, живущие за границей, собираются на площадях и возле зданий российских посольств, чтобы выразить свое возмущение агрессией Путина, выразить требования закрыть небо и оказать нашей стране всестороннюю помощь в борьбе с оккупантами.