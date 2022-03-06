В захваченной россиянами Новой Каховке люди вышли на митинг с украинскими флагами. Видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Жители города Новая Каховка на Херсонщине, который оказался заблокирован российскими захватчиками, 6 марта вышли на очередной митинг против оккупантов. Люди с украинскими флагами устроили им бунт, скандируя знаменитую фразу "Русский корабль, иди на***".

Соответствующие кадры выложили в сети сами митингующие. Параллельно такие же протесты прошли в Новоалексеевке и Херсоне (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, новокаховцы утром воскресенья колонной двинулись по центральной улице к мэрии, которую захватили российские военные.

Видео дня

Толпа людей с украинскими флагами пела национальный гимн и смело выкрикивала: "Новая Каховка – это Украина", "Путин х**ло", "Русский корабль, иди на***".

Аналогичный митинг 6 марта провели жители Новоалексеевки Генического района Херсонщины. Подобный прошел и в Херсоне – возле кинотеатра напротив областной администрации люди скандировали: "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Новопскове на Луганщине военные РФ открыли огонь по мирным протестующим, вышедшим на митинг против оккупации. Ранения получили три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведите на фейки!