В Купянске люди собрались с украинскими флагами, оккупанты разгоняют их светошумовыми гранатами. Видео

В Купянске, что в Харьковской области, местные жители отказываются сдаваться оккупантам и поют Гимн Украины. Россияне же начали забрасывать мирных граждан светошумовыми гранатами.

Люди также подняли украинский флаг над администрацией города. Соответствующие ролики опубликованы в YouTube.

Оккупанты применяют против людей светошумовые гранаты и требуют покинуть улицы. Местные жители же заявляют им, что это их улицы и их город. Они также требуют от россиян покинуть Купянск.

27 февраля стало известно, что Купянск, что в 118 км от Харькова, передан под контроль российских оккупантов по решению мэра Геннадия Мацегоры. Он объяснил это вынужденной мерой, поскольку с начала военных действий город оставили все силовые структуры за исключением райотдела Нацполиции.

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Позже в МВД заявили, что Купянск остается под контролем Украины. В то же время в сети появились противоречивые данные: мол, нашей армии в населенном пункте нет, работают только копы, а мэру поставили ультиматум.

28 февраля мэру Купянска Геннадию Мацегоре сообщили о подозрении в государственной измене.

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