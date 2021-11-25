Если говорить о мотивах Кремля в очередной раз "побряцать оружием" у наших границ, то их несколько.

Главный из них, оперативный – это поднятие ставок в переговорах с коллективным Западом и с США в частности. И касаются эти переговоры далеко не только Украины, но и Сирии, Ирана, Ливии, Беларуси (признания легитимности Лукашенко). Сейчас как раз завершаются отведенные на выполнение негласных договоренностей Путина с Байденом шесть месяцев. Как видим, США не оказали давление на руководство Украины по выполнению Минских соглашений, как ожидал Путин. Соответственно, Кремль вновь использует политику шантажа, пытаясь тем самым усадить Байдена за стол переговоров. Пресс-секретарь Путина на днях заявил о необходимости подобной встречи.

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Миграционный кризис на белорусско-польской границе – еще один аргумент, но уже для руководства ЕС и Германии. Чтобы также надавали на Киев и поторопились с сертификацией "Северного потока – 2". Ну и, конечно, признали Лукашенко легитимным президентом. Здесь у Кремля вообще беспроигрышный вариант: если Германия и ЕС пойдет на уступки, то в очередной раз продемонстрируют эффективность политики шантажа и нового элемента гибридной войны – миграционного кризиса. В идеале – дадут добро на запуск "СП-2" и тем самым "обнуление" в 2024 году украинской ГТС. Если введут новые санкции против Лукашенко, то тем самым ускорят поглощение Беларуси и сделают Лукашенко полной марионеткой в руках Путина.

Если говорить о среднесрочных мотивах Кремля, то создавая регулярную напряженность у наших границ и угрозу полномасштабной войны, Путин тем самым постепенно приучает украинское руководство и общество в целом не реагировать на этот вызов. Тем самым подрывая доверие к собственным разведслужбам и власти. Все как в той сказке, в которой мальчик кричал "Волки! Волки!", а когда они действительно напали, никто уже не поверил и не пришел на помощь.

Увы, украинская власть в угоду своим сиюминутным интересам для отвлечения внимания общества от своих ошибок, в том числе "Вагнергейта", сама помогает Кремлю в этом. Эту пагубную технологию "не раскачивайте лодку. А то Путин нападет" Зеленский унаследовал от своего предшественника Порошенко. Чем оно для него закончилось в 2019 году, мы все прекрасно помним. А вот Зеленский, похоже, стал забывать.