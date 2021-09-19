Россия хочет отсечь Украину от Черного и Азовского морей, – Тука

Страна-агрессор Россия разрабатывает планы по отсечению Украины от Черного и Азовского морей. Это составляющая плана по восстановлению границ Российской империи.

Такое предположение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL озвучил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "Для России это вопрос идеологический", – добавил он.

Политик обратил внимание на месседжи, используемые в эфире пропагандистских кремлевских телеканалов. Там по-прежнему говорят о восстановлении империи в прежних границах.

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"Если посмотреть на ту риторику, которая присутствует на российских информационных каналах на протяжении всех этих лет, то станет понятно, что дело не в отсутствии или наличии морского побережья. В первую очередь, это вопрос, как они считают, исторического восстановления территории Российской империи, куда входят земли, которые они между собой называют "исторической Новороссией", – сказал Тука.

В то же время он подчеркнул, что эти моря не имеют большого значения, учитывая возможности новейшего вооружения, которое имеется в мире.

"С точки зрения экономики и геополитики Азовское море – это вообще ничто. Это внутреннее озеро. А Черное море со стратегической точки зрения – не объект", – сказал политик.

"Все территории, которые перекрываются со стороны Черного моря, накрываются и перекрываются современными видами вооружений из других водных акваторий. Совсем не обязательно использовать непосредственно Черное море", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления присутствия сил НАТО в Черном море. По его словам, наша страна стремится стать частью инициатив по безопасности в этом регионе.