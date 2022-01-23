Кремль хочет привести к власти в Украине пророссийского лидера – МИД Британии

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского политика. Такие планы Москва вынашивает пока решает вопрос о целесообразности вторжения и оккупации Украины.

Также в министерстве отметили, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками. Об этом говорится на сайте британского МИД.

Среди политиков называют первого вице-премьер-министра Украины с 2012 по 2014 год Сергея Арбузова, первого вице-премьер-министра с 2010 по 2012 год и руководителя аппарата бывшего президента Украины Януковича Андрея Клюева, а также премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год Николая Азарова.

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Кроме того министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что данная информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля.

"Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы крупной стратегической ошибкой, повлекшей за собой серьезные издержки", – говорится в заявлении МИД.

В свою очередь "РИА Новости" опубликовало реакцию МИД России на заявление Великобритании. В нем говорится, что распространенная МИД Британии дезинформация является свидетельством того, что именно страны НАТО якобы занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины.

К слову, стоит отметить, что за несколько часов до публикации заявления на правительственном сайте Великобритании, информация появилась в российских пропагандистских СМИ.

Отметим, что сам Мураев, о котором упоминали в заявлении, опубликовал у себя в Facebook карикатуру в стиле фильма о британском секретном агенте и пообещал позже рассказать подробности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы новые спутниковые снимки, на которых видно концентрацию российских войск в 13 км от границы с Украиной.