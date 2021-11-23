Без самолетов НАТО: Яковенко сказал, как Запад может 'раздавить' РФ

На сегодняшний день Запад может "раздавить" страну-агрессора Россию сугубо экономическими средствами. Применение военной мощи НАТО не потребуется.

Воевать с Россией за Украину Запад не будет, но его ответ на полномасштабное вторжение будет "зубодробительным". Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Если это безумие произойдет, то на него будет зубодробительный ответ. Не в плане, что немедленно будут подняты самолеты НАТО, и они будут бомбить российские города. Путина можно остановить санкциями", – подчеркнул оппозиционер.

Он заверил, что "Запад в состоянии раздавить Россию, не поднимая в воздух самолеты НАТО". Речь идет о действенных мерах воздействия экономического порядка.

Первая – введение топливно-энергетическое эмбарго. Вторая – отключение России от мировой финансовой системы SWIFT. "Запад в состоянии и это организовать", – заметил Яковенко.

По его оценкам, такие санкции приведут к тому, что "экономика России просто рухнет". Вопрос лишь в наличии политической воли, в частности, в готовности западной политической элиты выходить из "зоны комфорта" и противостоять пророссийским лоббистам в своих рядах, убежден оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, в Сенате США выступили с инициативой введения против России "сокрушительных" санкций в случае, если в Кремле решатся на большое наступление в Украину. Санкции могут затронуть российский газовый проект "Северный поток-2".