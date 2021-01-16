Языковой омбудсмен пояснил, будут ли наказывать в Украине за обслуживание суржиком

Представителей сферы услуг в Украине, которых законом обязали обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах государственной языком, не будут наказывать за общение на суржике, если на это пожалуется клиент.

Такое мнение в интервью "Сегодня" высказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. По его словам, вопрос чистоты языка является вопросом индивидуальной культуры каждого гражданина.

"Не думаю, что суржик может быть причиной, чтобы жалоба была оформлена и взята в работу. Зато тема повышения языковой культуры – это относительно условий и контроля соблюдения в профессиональной деятельности", – отметил он.

Языковой омбудсмен напомнил, что в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а именно в измененной 30 статье предусмотрено, что клиент может попросить отвечать ему на другом (кроме украинского) языке.

Креминь подчеркнул, что контроль касается только тех, кто работает в сфере обслуживания. По его мнению, если продавец общаться на украинском, а клиент – на русском, то они найдут взаимопонимание.

"Если таких продавцов будут тысячи и каждый из них будет убедительно доказывать красоту и значимость украинского языка, поверьте, в следующий раз такой покупатель придет и будет говорить на украинском", – убежден Креминь.

Напомним: в Украине с 16 января вступила в силу статья 30 Закона 2704-VIII, согласно которому все учреждения предоставления услуг должны использовать украинский язык, независимо от форм собственности. В чем суть новых правил – читайте в материале OBOZREVATEL.

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