Кравчук заговорил о восстановлении отношений Москвы и Киева и назвал условия

Отношения между Украиной и Россией могут быть восстановлены, если конфликт на Донбассе будет решен в пользу Киева. А это вопрос времени.

Об этом заявил первый президент Украины, председатель трёхсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук в разговоре с URA.RU. Он выразил мнение, что если Украина станет членом НАТО, это изменит расклад сил.

"Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения. Это уже вопрос времени. Жить надо по-другому. Жить так, как сейчас, это постоянно война, это смерть, разрушения и беда", — сказал URA.RU экс-президент.

Также он отметил, что обе страны должны направить свои усилия на решение внутренних проблем, а не на войну.

"И Украине, и России есть чем заниматься, что решать, сосредоточить усилия. Есть колоссальные ресурсы, ресурсы природные, людские, есть талантливые люди. Займитесь вы своими делами, мы своими делами. Наладим нормальную границу, не будем воевать, будем (совершать) обмен продуктами, обмен производственных изделий, торговля и другие дела", — добавил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук заявил, что "Минский" формат нужно будет менять, если переговоры по Донбассу в нем не дадут результатов.