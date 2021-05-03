Кравчук сказал, как нужно изменить Минские соглашения по Донбассу

"Минский" формат нужно будет менять, если переговоры по Донбассу в нем не дадут результатов.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. Первый президент Украины пояснил, как "кластеры" могут реанимировать переговоры.

"Кластеры – это вопросы, выработанные за 7 лет, они будут объединены в группы. И тогда не будет возможности любому выдергивать из общих вопросов. Вот, например, Россия говорит: давайте рассматривать 9 вопрос. А почему не 1, 2, 3 вопрос? Когда разобьют на кластеры и примут их, тогда никто не будет ставить вопрос о каких-либо других вопросах. Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее", – пояснил он.

Также Кравчук добавил, что на переговорах появились первые маленькие шаги к тому, чтобы Украина смогла добиться от России каких-то более конкретных и эффективных действий в "минском" формате.

"Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе, или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить – выходить из "минского" формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы", – подчеркнул дипломат.

Кроме того, Кравчук добавил, что "минский" формат можно расширить если перенести его в Европу или добавить в состав более высоких должностных лиц.

"Давайте посмотрим, что произойдет после тех действий, которые происходят по Украине в Европе, США, возможна встреча Зеленского с Путиным, точно будет встреча Байдена с Путиным. Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по "минским переговорам", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук рассказал, как Украине обойти президента РФ Владимира Путина на переговорах по Донбассу.