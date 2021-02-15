Кравчук: Россия ставит перед собой более масштабные задачи по Донбассу

Россия намерена создать квазигосударства на оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей, и хочет заставить Украину согласиться на это под предлогом восстановления мира на Донбассе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, отвечая на вопрос о причинах военного обострение на Донбассе за последний месяц.

"России нужно, чтобы Украина согласилась на ее условия установления мира на Донбассе и статуса ОРДЛО. Как решили на так называемом форуме, это полное подчинение Донецкой и Луганской областей, национально-русских государств, которые со временем должны интегрироваться состав РФ", – уточнил Кравчук.

По его словам, уже открыто речь идет не об интеграции ОРДЛО в состав Украины, создание особого местного самоуправления, прекращение огня, тишины, безопасности, выборах.

"Они ставят уже более масштабные задачи: создать квазигосударства на украинских землях, а потом ввести их в состав России. Ясное дело, что на такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", – заверил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бывшего военного разведчика и нынешнего волонтера Андрея Рымарука, в последние 2-3 месяца террористы "Л/ДНР" ведут активную боевую подготовку к контрудару по украинским позициям или даже прорыву.