Кравчук: Путин не готов к широкомасштабной войне из-за страха

Президент России Владимир Путин не готов к широкомасштабной войне, потому что боится ее последствий.

Как заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук, Путин не хочет войны, но хочет контролировать Украину, Европу и все демократические ценности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) .

"Россия не готова к широкомасштабной войне. Она имеет много внутренних проблем. При всей непредсказуемости ее действий, всегда остается у них на анализе страх. Страх перед будущим. И я думаю, что Путин знает, чем это все может закончиться для него. Очень хорошо знает", – сказал он.

Также Кравчук считает, что российский президент уже не сможет вести себя так, как он вел себя несколько лет назад.

"Мир увидел, с кем имеет дело. И я это вижу по заявлениям НАТО и политиков высокого ранга во всем мире", – резюмировал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Кравчука, заставить Россию покинуть оккупированные украинские территории можно совместными усилиями США и Европы.