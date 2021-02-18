Кравчук сравнил блокировку телеканалов с расстрелом нацистского пропагандиста

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук сравнил санкции против телеканалов в Украине с эпизодом судебного Нюрнбергского процесса, когда после Второй мировой войны к расстрелу был приговорен редактор пропагандистского журнала.

Свое мнение политик высказал в эфире "Право на владу". Трансляция программы велась на YouTube-канале ТСН в четверг, 18 февраля.

Кравчук указал, что некоторые критики блокировки СМИ заявляют, мол, лучше бы власти занимались проблемой войны на Донбассе. Однако, подчеркнул первый президент Украины, эти аспекты не стоит разделять.

"Чтобы яснее был этот вопрос, я обращусь к историческому факту", – сказал он.

Глава украинской делегации в ТКГ вспомнил о Нюрнбергском процессе – суде над высшим руководством нацистской Германии и организациями Третьего рейха.

По словам Кравчука, "рядом с организаторами газовых камер, печей сжигания сидел преступник – редактор антисемитского немецкого журнала".

"И он не просто сидел рядом, а был осужден к расстрелу – только за то, что он организовывал идеологическую пропаганду, разжигал вражду и создавал ситуацию, при которой нельзя решить любые вопросы: ни экономические, ни организационные", – сказал политик.

Он также завил, что есть немало людей, которые живут в Украине, но выступают против ее интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук призвал называть боевые действия, которые Россия развязала против Украины на Донбассе, войной.