Кравчук прокомментировал "компромисс" по Крыму: росСМИ перекрутили заявление

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук ответил на вопрос от росСМИ о том, верит ли в нарушение прав человека в Крыму до и после оккупации Россией. А также о "примирении двух государств" относительно полуострова.

Мнением он поделился в комментарии российской "Национальной службе новостей", после того, как Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой жалобу нашего государства против РФ. Однако другие пропагандистские ресурсы быстро подхватили тему и начали писать, якобы "Кравчук допустил компромисс Украины и России по Крыму".

"Крымские татары привели документальные доказательства, что на полуострове нарушаются основополагающие принципы прав человека. Такие вопросы должен рассматривать международный суд. Кроме того, ни Украина, ни международное сообщество не может согласиться с тем, что Крым добровольно перешел в состав России. Государство, которое прибегло к аннексии, должно за это отвечать", – сказал первый президент.

При этом пропагандисты поинтересовались у Кравчука, как он оценивает возможность "примирения России и Украины" в вопросе полуострова. Тот отметил, что оккупация Крым и Донбасса являются отдельными темами для разговора.

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"Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Не говорю, что Украина во всем идеально права. Но готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол", – заявил он.

Со своей стороны росСМИ увидели в этих словах намек на "компромисс Украины с РФ по Крыму".

Скриншот заголовков росСМИ

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