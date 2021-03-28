Кравчук о переговорах Зеленского с Путиным: с врагом нужно встречаться

Президент Украины Владимир Зеленский ради урегулирования ситуации на Донбассе должен провести консультации с главами стран "нормандского формата", в том числе с главой России Владимиром Путиным, хотя с ним могут возникнуть проблемы.

Об этом заявил первый президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24". В то же время он отметил, что сейчас информации о таких консультациях нет.

"Думаю, не будет проблем с консультациями с канцлером Германии и президентом Франции. Могут, по моему мнению, возникнуть проблемы по поводу консультаций с президентом Путиным. Но пока фактов, свидетельствующих о том, ошибаюсь я или они о чем-то договорились, у меня, к сожалению, нет. Думаю, их вообще еще нет", – сказал он.

Также Кравчук отметил необходимость проявлять активность и предлагать встречи с главами стран "нормандского формата", "чтобы мир видел, что Украина готова на все".

"Даже с агрессором, с врагом встречаться, когда речь идет о жизни людей, мире в Украине. Надеемся, что если все вместе предложат какие-то новые схемы, дорожную карту, предложения, встречные планы – возможно, это повлияет на Россию", – выразил надежду первый президент.

Также в интервью на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube Кравчук заявил, что пока в России нет политических сил, которые могли бы оказывать давление на действующего президента Владимира Путина. В то же время такие силы в мировом сообществе растут каждый день.

Ранее Кравчук также заявил, что Украине надо действовать "зеркально" в ответ на провокации на Донбассе. По его словам, Украине не стоит думать о том, провокация это или не провокация: "Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же".

Как сообщал OBOZREVATEL: