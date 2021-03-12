Кравчук на заседании ТКГ пригрозил отвечать противнику силой за огонь по ВСУ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Кравчук на заседании ТКГ пригрозил отвечать противнику силой за огонь по ВСУ

Вооруженные силы Украины будут силой отвечать на огонь по ним со стороны российских оккупантов на Донбассе.

С таким заявлением глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил 12 марта на открытии инсталляции "Взгляд в прошлое", которая посвящена годовщине Куреневской трагедии в Бабьем Яру, передает УНИАН. Он уточнил, что высказал это во время заседания ТКГ.

Кравчук ответил на вопрос журналистов о вероятном наступлении врага на Донбассе 15 марта. "Я слухами не живу", – сказал глава украинской делегации.

Кравчук напомнил, что один из главарей незаконных вооруженных формирований на Донбассе "распорядился" открывать огонь по позициям украинских военнослужащих.

"Я его ("распоряжение") обнародовал на заседании ТКГ и сказал, что на такие действия будем отвечать зеркально. То есть, они не должны даже думать о том, что мы будем наблюдать. На зло будем отвечать силой", – подчеркнул он.

Ранее Кравчук уже говорил о том, что Украина готова дать отпор стране-агрессору России, если та решится на реализацию какого-либо своего сценария на территории нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего украинский военный получил ранение. ВСУ открыли ответный огонь по противнику.

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