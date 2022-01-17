Будущие украинские историки, вне всякого сомнения, будут называть дать 17 января в качестве отправной точки для краха популистского режима Владимира Зеленского

Причём, что удивительно, эту историю сценаристы "95 квартала" придумали сами. Сами поставили Порошенко на очередной "броневик" - будто забыли, что из кабинетного в уличного политика будущий президент Украины превратился именно благодаря событиям на Банковой 1 декабря 2013 года. Какие безумцы!

Мифологизаторам Октябрьского переворота пришлось придумывать обстоятельства возвращения в Россию Владимира Ленина, искать броневик, с которого якобы выступал вождь большевиков на Финляндском вокзале и превращать машину в музей революции. Что ж, тогда не было телевидения - можно было придумывать на ходу. И сегодня, после краха коммунизма, у нас есть большие сомнения, что все происходило именно так, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Но Порошенко возвращается в Украину в прямом эфире. Не оправдались расчёты тех, кто считал, что он не вернётся - я не сомневаюсь, что "слуги" поступили бы именно так, иначе ради чего же все эти бессмысленные люди кочевряжатся, как рабы на галерах? Не оправдались расчёты тех, кто считал, что он начнёт немедленно договариваться с Зеленским и с теми, кто диктует президенту линию поведения. Не оправдались расчёты тех, кто считал, что украинцам будет совершенно наплевать на то, что в их страну возвращается "избирательное правосудие" времен Януковича.

Я понимаю, с чем связаны расчёты этих людей, если серьезно. Они видят перед собой Порошенко образца до 2013 года и не понимают, что Майдан и президентство превратили бывшего главу государства в политика, которому в буквальном смысле слова некуда отступать. Который оказался заложником собственного образа и собственной роли в истории. И собственной ответственности перед этим образом, если угодно. Порошенко вынужден мыслить и действовать в категориях, которые просто не доступны ни Зеленскому, ни соратникам Зеленского, ни сторонникам Зеленского. И не только в силу глупости, а в силу политической отсталости. Порошенко удалось стать политиком.

Поэтому популисты просто обречены проиграть, чтобы они не делала. Во-первых, они сами превращают Порошенко в безальтернативного лидера демократической оппозиции и прокладывают ему дорогу к возвращению к власти. Возможно, кто-то в окружении Зеленского делает это специально. Во-вторых, у Зеленского нет сторонников от слова "вообще". Количество тех, кто за него проголосовал - и даже еще проголосует, безумцев немало - не считается. Это "диванная" армия, которая с возмущением будет следить за крахом своего любимца как за очередной серией "95 квартала". Они никогда не поймут, что их кумир - живой человек, а политика их не интересует, они в ней ничего не понимают, как и в своих собственных жизнях. В-третьих, тем из них, кто будет готов поддержать кумира за деньги, не заплатят. Так что дальнейшее развитие событий в украинской внутренней политике и в судьбе популистского режима более-менее предсказуемо: крах, крах, крах.

Отвратительно другое: что весь этот гнусный спектакль Зеленский с приближёнными затеял именно тогда, когда нашей стране угрожает смертельная опасность. Когда мы должны думать о национальном единстве, а не о перспективах власти и возможностях Порошенко. Когда власть и демократическая оппозиция должны работать вместе ради страны.

Это хуже, чем ошибка. Это предательство.