Корниенко рассказал, поддержат ли "слуги" отмену перевода часов, и раскрыл детали законопроекта
Фракция "Слуга народа" во втором чтении поддержит законопроект №4201 "Об обчислении времени в Украине" об отказе от сезонного перевода часов.
Об этом глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Думаю, да. Мне кажется, что возражений особых не будет. В первом чтении парламент уже проголосовал. Это же системный закон, он не только о последнем переходе на летнее время – это, скажем, его такая пиаровская составляющая", – отметил Корниенко.
Глава "Слуги народа" добавил, что данный законопроект предлагает ввести термин "секунда", а также дает определение целого ряда понятий: минута, час, день, месяц, год, шкала Всемирного времени UT, григорианский календарь. Он отметил, что это необходимая и важная стандартизация.
Кроме того, отказ от перевода часов имеет также идеологическую проукраинская составляющую, так как законопроект должен закрепить на всей территории страны киевское время.
"Мы совершаем проукраинский шаг, устанавливая и закрепляя на всей территории Украины без исключения (в том числе, на временно оккупированной Российской Федерацией) единое киевское время (как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора)", – сказал политик.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство поддерживает инициативу парламента об отказе в Украине от традиции перевода часов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пока перевод часов на летнее время (на час вперед) в этом году планируется с 27 на 28 марта в 03:00. Но к моменту голосования за проект закона во втором чтении хотят успеть внести правку, чтобы переход на летнее время не состоялся.
Кардиолог, сомнолог и президент Украинской ассоциации медицины сна Юрий Погорецкий считает, что украинцам будет лучше, если стрелки часов переводить не будут. По его словам, "зимнее" время является наиболее оптимальным для человеческого организма.