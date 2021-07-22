Конгрессмены призвали Байдена перенести визит Зеленского в США: названа причина

Конгресс США обратился в Белый дом с просьбой изменить дату визита президента Украины в Вашингтон. Ранее в администрации главы США сообщили, что ждут Владимира Зеленского 30 августа.

Обращение объяснили тем, что с 7 августа по 20 сентября Конгресс будет на каникулах, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами, пишет "Голос Америки".

Соответствующие письма конгрессмены направили президенту США Джо Байдену. Его призвали изменить дату визита украинского главы, чтобы позволить "провести надлежащий диалог" с Зеленским.

Выбранную дату визита президента Украины также раскритиковал сенатор Тед Круз. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Видео дня

"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северного потока-2. Наверное, просто совпадение", – заявил сенатор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президента Украины Владимира Зеленского ожидают с официальным визитом в США 30 августа. Дату объявили в администрации главы американского государства.