"Команда Зеленского – на рабочем месте!" Подоляк с Арахамией показали видео из центра столицы

Российские пропагандисты продолжают нагло врать, что украинская власть сбежала из Киева. Но президент Украины Владимир Зеленский и его команда остаются в столице и продолжают руководить обороной государства.

Очередной раз ложь оккупантов развеял советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В Twitter он опубликовал видео с замглавы ОП Кириллом Тимошенко и Давидом Арахамией – главой фракции "Слуга народа" и представителем украинской делегации на переговорах с РФ.

"Это город Киев, и мы решили посмотреть, что происходит на улицах. Полностью пустой город, к сожалению, все не работает. Но кофе мы нашли. Кофе волонтеры дали. Очень крутые парни и девушки. Это Киев, и здесь можно найти даже в военное время все, что нам нужно", – рассказали они.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в разговоре с иностранными журналистами Зеленский рассказал, что сломать стремление украинцев к свободе невозможно. Оккупировать наше государство, головы и сердца наших граждан у России не получится.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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