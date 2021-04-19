В США опубликовали детальное расследование по Коломойскому

В американском Питтсбурге журналисты раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, которые якобы контролирует украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Отмечается, что между 2006 и 2016 годами Коломойский с партнерами владел 13 сталелитейными заводами в разных регионах США, которые были приобретены якобы за деньги, незаконно выведенные из ПриватБанка. Об этом сообщает Pittsburgh Post-Gazette.

Кроме этого, бизнесмену принадлежали четыре офисные высотки в центре Кливленда и престижный отель на 484 комнаты.

По данным крупнейшей газеты Питтсбурга, на сталелитейных заводах был низкий уровень соблюдения техники безопасности и регулярно случались инциденты, в которых получали травмы рабочие. Значительные нарушения были зафиксированы и в соблюдении экологических норм.

Журналисты отметили, что из-за плохого управления, значительная часть заводов Коломойского в США была закрыта, что привело к потере большого количества рабочих мест.

Отмечается, что в некоторых случаях из-за нарушения в процедуре налоговых отчислений, травмированные и уволенные работники имели сложности с получением причитающихся им выплат.

Соответствующую информацию издание получило на основе сотен ранее закрытых судебных документов, отчетов федеральных органов, разговоров с сотрудниками многочисленных предприятий и других данных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.