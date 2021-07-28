Коболев – о преимуществах корпоративной реформы: зарплаты менеджмента стали меньше и прозрачные

Прозрачность работы государственных предприятий и увеличения доходов в бюджет – таковы преимущества проведенной реформы корпоративного управления в государственном секторе.

Об этом рассказал экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев во время круглого стола в Украинском кризисном медиа-центре, посвященного проблеме реформе корпоративного управления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Дискуссия вокруг успешности корпоративного управления ведется вокруг известных всем деталей. Министру финансов может не нравиться открытый финансовый план и прочее. Но мы точно не дискутируем о покупке "вышек Бойко", за которые заплатили 600 млн долларов и никто ничего не мог сделать", – заявил Коболев.

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Он также прокомментировал информационную кампанию по "высоким зарплатам менеджмента" компании "Нафтогаз", определенных в рамках реформы еще в 2016 году.

"Мы забываем вспоминать историю "Нафтогаза", до 16 года. Если внимательно посмотреть на всех предыдущих руководителей, то мы не увидим ни одного бедного человека. Вывод очевиден – они получали значительные суммы средств. Не обманывайте себя – они все получали значительные средства. И вопрос заключается в том, кто им платит эти деньги. Или компания, которая будет об этом отчитываться, как отчитывается "Нафтогаз" о всех моих выплатах. И об этом можно будет говорить. О чем нельзя говорить – это о финансовых выгодах и о зарплате господина Бакулина. Потому мы просто не знаем этой информации. Корпоративная реформа не только дала возможность менеджменту работать без коррупции, но и дала возможность всему обществу обсуждать – сколько на самом деле денег получает тот или иной менеджер", – рассказал Коболев.

Коболев также напомнил, что уровень оплаты членов наблюдательных советов определяет именно акционер – правительство. Функция руководителя компании – подписать утвержденный правительством контракт и осуществить оплату в размере, определенном также правительством. Никакого влияния на представителей Набсоветов руководители государственных предприятий не имеют.