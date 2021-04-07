Коалиция для 'слуг' возможна только с 'Батьківщиною', для Тимошенко ситуация Win-Win, – эксперт

Политические реалии настоящего времени ставят "слуг народа" в ситуацию, когда коалиция возможна только с "Батьківщиною". Этим пользуется Юлия Тимошенко и публично объявляет свои условия для возможного объединения.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Олег Саакян. По его словам, такой шаг легитимизирует эти переговоры в глазах избирателей и является свидетельством государственной позиции лидера "Батьківщини".

Эксперт напомнил, что во время недавней пресс-конференции в Днепре Тимошенко сообщила, что ее команда готова объединять усилия с властной командой в интересах украинцев, ведь "пустая критика власти никоим образом не облегчит положение людей". Ее условия для коалиции: курс на национальное возрождение страны, свертывание всех неэффективных реформ и создание мощной правительственной команды.

"Это точно понравится электорату, и это слова, скорее, с позиции морального авторитета, чем просто оппозиционного политика", – считает эксперт.

По его убеждению, такое заявление демонстрирует приоритеты команды и государственную позицию ее лидера.

"Для Тимошенко теперь ситуация вин-вин. И если "слуги" согласятся на условия и сформируется коалиция, и если отвергнут, и все будет двигаться к досрочным выборам", – написал политолог.

Напомним, накануне председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил возможность создания коалиции с "Батьківщиною". А Юлия Тимошенко назвала три условия, при которых ее команда согласится на союз с командой президента.