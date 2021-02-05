Княжицкий: "ЕС" требует привлечь к ответственности владельцев прокремлевских СМИ

Лица, причастные к террористической деятельности в пользу страны-агрессора, должны быть немедленно привлечены к уголовной ответственности Службой безопасности Украины.

Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий на акции протеста против российской пропаганды и владельцев прокремлевских телевизионных каналов. С соответствующим требованием к ней также присоединились другие депутаты из фракции "Европейская Солидарность", отметила пресс-служба "ЕС".

"Мы давно совместно беремся за то, чтобы российские пропагандистские машины были остановлены в Украине. Чтобы гибридная война не получала никакой поддержки от украинского государства. Мы – "Европейская Солидарность" – требуем, чтобы украинское государство активно боролось со всеми проявлениями гибридной войны, которую мы видим, со всем наступлением, которое происходит сейчас в гуманитарной политике Украины. С наступлением на украинский язык и на украинское образование", – подчеркивает Княжицкий.

"В парламенте от начала этой каденции лежит мой законопроект о прозрачности медиа-собственности и медиа-финансирования. Украинцы должны точно знать, кому принадлежат те или иные каналы, какими средствами они финансируются. Общество должно об этом знать. Если это произойдет, то никогда сепаратистские медиа и медиа страны-агрессора, финансирование страны-агрессора не будет так свободно себя чувствовать в независимой стране, как это было до сих пор", – напомнил Николай Княжицкий.

Решение СНБО относительно блокирования трех телеканалов с откровенно антиукраинской риторикой было правильное, но нужно этот процесс продолжить и вручить подозрения фигурантам – убежден Алексей Гончаренко.

"Мы приветствуем это решение, но мы хотим, чтобы были сделаны и следующие шаги. Если человек причастен к террористической деятельности, то должно быть подозрение. Это прямая подследственность Службы безопасности Украины. То есть мы ожидаем следующих процессуальных действий в отношении господина Козака до открытия дела, расследование и передачи в суд. Это должно быть логическим продолжением того шага, который на этой неделе сделала СНБО. Они заявили, что имеют такие доказательства, надо двигаться вперед. Должно быть подписано подозрение относительно Козака, расследование и суд. Это следующие шаги, и именно об этом мы пишем в обращении", – говорит Гончаренко.

"Еще в 2018 году ВР восьмого созыва проголосовала за обращение к СНБО, чтобы против этих телеканалов были санкции. Как один из соавторов этого постановления я приветствую это решение СНБО и эти санкции, наложенные на эти телеканалы. Конечно нам бы хотелось, чтобы были продолжены эти шаги, а именно, были возбуждены уголовные дела, чтобы генеральный прокурор подписал это подозрение, которое должно быть выдвинуто СБУ, и чтобы люди, которые ведут антиукраинскую деятельность и пока сидят в парламенте, были привлечены к уголовной ответственности", – говорит народный депутат Николай Величкович.

"Я уверен, что должны открывать уголовные производства против Медведчука, Козака и всех приспешников в Верховной Раде из группы ОПЗЖ и их сателлитов. Я в составе батальона им. Генерала Кульчицкого был на фронте и лично слышал из радиоприемников, как каналы, радиостанции российские рассказывали ложь, что никакой войны нет, что это гражданская война, вмешательства России нет. Я лично принимал в плен у Дебальцево двух офицеров РФ, капитана и майора, с полным комплектом их документов. То, что они были участниками предыдущих войн в Чечне и других республиках, которые никак не может РФ отпустить. Поэтому я уверен, что эти помойки должны быть закрыты, уголовные производства должны быть открыты против всех депутатов ОПЗЖ, против всех сателлитов, которые им подпевают и подгавкивают. Мы с коллегами будем обязательно добиваться, и в стенах парламента, и вместе с вами на таких акциях", – говорит Михаил Бондарь.

"Мы твердо требуем, чтобы присутствие не только этих информационных помоек, но и других антиукраинских медиа, телевизионных каналов, сайтов в Украине было остановлено. С этим мы пришли сюда. Мы подписали соответствующее обращение представителей общественных организаций к СБУ. Обращение это передадим. Убежден, что победим агрессора на фронте и победим грязные руки агрессора в медийном поле Украины", – резюмировал Николай Княжицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL: