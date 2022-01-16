Книги, картины и монеты: стало известно, что дарили Зеленскому президенты дружественных стран

Президент Владимир Зеленский в 2021 году получил почти 100 подарков. Некоторые из них были вручены от глав других государств.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос "Укринформа". Большинство подарков – 61 – составляют книги (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Так, от президента США Зеленский получил белую металлическую чашу, Литвы – серебряные монеты и книгу, Польши – монету, репродукцию и Крымские сонеты, а Грузии – фотоальбом из трех книг о стране.

Также украинскому лидеру от премьер-министра Эстонии достались серебряные с золотом запонки. А глава правительства Словакии вручил стеклянную вазу Atelier JP.

Видео дня

Полный список подарков, которые Владимир Зеленский получил в 2021 году:

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 года нардепы от "Слуги народа" подарили Зеленскому книгу "Україна – козацька держава". 25 числа того года ему исполнилось 43 года. "Президентское издание" такой книги может стоить до 100-200 тысяч гривен.