КНДР впервые с 2017 года провела испытания запрещенной баллистической ракеты

Северная Корея впервые с 2017 года испытала запрещенную межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом заявили власти Южной Кореи и Японии.

Как пишет BBC, ссылаясь на официальных представителей японских властей, ракета пролетела 1,1 тысячи километров, достигнув высоты более 6 тысяч километров. Она летела более часа и упала в океан на юг от Японии.

Серия ракетных испытаний, по утверждению властей КНДР, была запусками спутников, однако в США и Южной Корее заявили, что некоторые из этих учений были испытаниями межконтинентальных баллистических ракет.

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Как известно, в 2017 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил испытания баллистических ракет большой дальности и ядерные испытания после переговоров с 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Однако спустя три года, в 2020-м Ким Чен Ын заявил, что больше не связан этим обещанием. ООН запрещает КНДР проводить испытания баллистического и ядерного оружия и ввела жесткие санкции после предыдущих прецедентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдуме России заговорили об интеграции со страной-изгоем КНДР. В то же время, согласно сообщениям СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ответ на просьбы Кремля о помощи в войне против Украины назвал российских оккупантов "слишком безумными".

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