Климкин рассказал, какой мир возможен между Украиной и Россией

Между Россией и Украиной возможен только гибридный мир. Страну-агрессора придется постоянно сдерживать, а для этого украинскому государству следует уделять больше внимания своей обороноспособности.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Мы сначала должны защитить себя, а потом нам на помощь придут все остальные", – подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с этой Россией возможен только гибридный мир. Он возможен только если мы можем сдерживать ее вместе с нашими партнерами", – сказал дипломат.

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Он признал, что украинская армия сильна с моральной точки зрения, но недостаточно сильна в сугубо военном смысле.

"У нас очень часто говорят, что мы сильные, мы крутые. Я абсолютно согласен. Украинцы с точки зрения боевого духа реально крутые. Но в том, чтобы построить сдерживание, в том числе военное, чтобы сделать настоящую территориальную оборону – пока все это на бумаге", – заметил Климкин.

В этом контексте он напомнил о расходах на армию, заложенных в Государственном бюджете Украины на 2022 год.

"Посмотрите на наш военный бюджет. Он увеличивается до 5,95% от ВВП. Вроде неплохо. Но прогнозируемая инфляция 6,2%. Так что какой рост, нулевой или отрицательный?" – спросил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, журналист, публицист Виталий Портников спрогнозировал еще 25 лет войны с Россией. По его оценкам, ни один переговорный формат, посвященный российско-украинскому конфликту, не будет на самом деле эффективным.