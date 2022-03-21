Климкин: Путин еще не в тупике, война закончится при двух условиях. Интервью

До вступления в НАТО Украине необходимо соглашение по безопасности с США. Президент страны-агрессора России Владимир Путин решится на вторжение в Польшу только в том случае, если окажется в тупике.

Тактически Украина и мир выиграют от отстранения Путина от власти. Война закончится, если сработают два ключевых фактора. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Президент Зеленский заявил, что украинцы должны осознать, что пока о вступлении Украины в НАТО речь не идет. По-вашему, о какой системе безопасности мы можем говорить с союзниками?

Видео дня

– Я считаю, что первый залог безопасности – это собственная сила, собственная мощь. Никакие гарантии, писанные и неписаные, юридически обязывающие, не будут работать в этом мире. Началась его масштабная перезагрузка. А это значит, что можно опираться только на свой потенциал. Собственно, наша война это еще раз доказала.

С партнерами, конечно, можно строить разные варианты взаимной поддержки. Но то, что нам нужно – это соглашение с гарантиями безопасности. Если мы будем иметь это с США, то до вступления в НАТО это может стать заменой, поскольку безопасность нам нужно реализовать уже сейчас.

– В последнем обращении к Конгрессу США президент Зеленский предложил создать объединение U-24, United for peace. Как вы оцениваете это предложение?

– Сначала нужно понять, в чем смысл этого предложения, с кем оно обсуждалось и какова его цель. То, что мы видим – это идеи, а за ними должна следовать логика. Пока я не могу сказать, как это реализуется.

– Вопрос о закрытом небе. Во время этого обращения еще раз прозвучал такой призыв президента. Почему до сих пор не закрыли небо и закроют ли?

– Не закрыли, потому что боятся прямого конфликта с Россией, в том числе ядерного. Плюс технически это не так-то просто сделать, поскольку закрыть часть западной Украины, часть юга с Черного моря они могут, но закрыть всю территорию довольно сложно даже с американскими возможностями.

США пока заняли позицию, что политически они не могут принимать на себя риски такой эскалации. Кроме того, если будет деэскалация, они считают, что любой переговорный процесс не будет иметь смысла.

В этом главные причины.

– Но мы понимаем, что если Путин нападет на любую страну НАТО, будет совсем другая ситуация. В этом контексте хочу напомнить о ракетном ударе по Яворивскому полигону, расположенному в 30 километрах от границы с Польшей. Может ли Путин прибегнуть к акту агрессии в отношении Польши?

– По состоянию на сегодняшний день – нет. Я думаю, что Путин на это не пойдет. В ситуации санкций, в ситуации прессинга он не захочет на это пойти. Естественно, он оценивает опасности.

В случае с Украиной он хотел победить за пару дней, рассчитывал на такие санкции и на украинское сопротивление. Сейчас он понимает, что в случае атаки на Польшу получит ответ всего НАТО.

Поэтому я считаю, что на сегодняшний день он будет нападать на Польшу только если будет загнан в тотальный тупик и у него не будет других опций.

– А сейчас Путин еще не в тупике?

– Я думаю, что он еще не в тупике. Конечно, его маневры очень сужены, конечно, он очень эмоционален, конечно, он понимает, что ситуация очень непростая, но тем не менее он еще не в тупике, когда у него все последующие шаги однозначно приводят к негативным последствиям.

– Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что на сегодняшний день задача Запада номер один – устранение Путина. Вы разделяете такое мнение?

– Не разделяю. Я считаю, что сегодня россияне настолько имперски, националистически настроены, что просто замена первого лица не будет означать смену курса России. Тактически – да. Мы можем получить выигрыш. Но стратегически отстранение Путина ничего нам не даст.

– Когда кончится война?

– Как только Путин поймет, что вызовы, связанные с экономическими санкциями и тотальной изоляцией, реально таковы, что их не может вынести российская экономика. Как только каждый россиянин на себе почувствует, поймет, что он не может получать дальнейшие успехи в продвижении в стране.

Эти два фактора являются определяющими.