Климкин о возвращении Навального: Путина загоняют в цугцванг, все варианты плохие

Возвращение в Россию оппозиционера Алексея Навального ставит президента РФ Владимира Путина в положение, когда каждый следующий шаг может стать хуже предыдущего, поэтому он постарается избежать шумихи.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он уточнил, что любые резкие движения Кремля относительно Навального вызовут очень сильную реакцию в мире.

А Путину это не нужно, особенно накануне инаугурации президента США Джо Байдена.

"И он прекрасно понимает, что его загоняют в цугцванг, когда каждый его следующий шаг будет хуже предыдущего. Он будет пытаться выжидать, чтобы об этом не говорили, и особенно в России. Думаю, что для Путина все варианты плохие", – уточнил Климкин.

По его мнению, Навального все-таки попытаются каким-то образом "закрыть", чтобы убрать из политической повестки.

"Но на перспективу этого не удастся. Я ничего особо классного не ожидаю. Думаю, что все сценарии там готовы, они в Москве и Кремле готовились несколько недель... В последние годы ФСБ была слева и справа от Навального, думаю, что-то наподобие домашнего ареста российский режим для него найдет", – уточнил экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальныйвернулся из Германии в Россию спустя более четырех месяцев его отсутствия. Самолет с ним изначально должен был прибыть в аэропорт "Внуково" в 18:20 (согласно расписанию), однако прилет задерживался, а затем борт направили в "Шереметьево".